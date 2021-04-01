В Запорожье медики вымогали "взносы" с тяжелобольных пациентов

Медиков поймали на взятках / Facebook.com

В Запорожье медиков горбольницы скорой помощи поймали на вымогании взяток. Медики, по версии сотрудников СБУ, вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.

За оказание медицинских услуг, которые подпадают под безвозмездную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полмиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными "взносами" на развитие больницы, пишет пресс-служба СБУ.

"Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца", - рассказали в СБУ.

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Правоохранители задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ возбудила уголовное дело по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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