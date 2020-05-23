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В Раде выдвинули неожиданную версию гибели нардепа Давиденко

23 мая 2020, 21:44

Сергей Шахов прокомментировал смерть Валерия Давиденко.

Валерий Давиденко
Валерия Давиденко нашли мертвым в Киеве / susidy.city

Народный депутат Украины Валерий Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе в субботу вечером, 23 мая, был убит.

Такую версию высказал коллега покойного, народный депутат от группы Доверие в Верховной Раде Сергей Шахов.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", — подчеркнул Шахов в комментарии Hromadske.

В то же время в депутатской группе Доверие, в состав которой входил погибший Давиденко, выразила соболезнования родным погибшего коллеги.

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"Сегодня стало известно о трагической гибели нашего коллеги, народного депутата Валерия Давиденко. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются правоохранительными органами. Выражаем свои соболезнования родным и близким! Светлая память...", - сообщили на странице депутатской группы в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

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