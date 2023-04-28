"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

В МИД призвали мировых лидеров задуматься об их призывах к переговорам с РФ.

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Андрей Мельник прокомментировал ракетный удар РФ / germany.mfa.gov.ua, скриншот

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ракетный удар РФ по Украине в пятницу, 28 апреля, в результате которого среди погибших есть дети.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в Twitter напомнил о гибели гражданских в результате ракетного удара оккупантов.

"Этой ночью "великая культурная держава" Россия коварно обстреляла жилые дома Киева, Днепра и других городов Украины "точными" ракетами. К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Душераздирающие крики пострадавших в Умани", — отметил он.

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Вместе с тем замглавы МИД призвал мировых лидеров задуматься об их призывах к переговорам на фоне гибели мирных жителей под ударами РФ.

"Что говорят по этому поводу все "миротворцы", — написал Мельник.

Андрей Мельник прокомментировал ракетный удар РФ / @MelnykAndrij

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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