Вернулся из Польши на войну и сбил 50 целей РФ: невероятная история украинского зенитчика

На круглосуточном дежурстве украинский защитник с 22 марта. На счету майора Игоря множество видов вражеских ракет и дронов.

Украинский майор ПВО сбил 50 целей врага / АрміяInform, Facebook/pvkshid

Украинский майор Игорь из 138-й зенитной ракетной бригады за время войны сбил 50 воздушных целей, которые враг запускал по мирным городам. А всего на счету его подразделения 200 сбитых целей.

На круглосуточном дежурстве украинский защитник с 22 марта. На счету Игоря множество видов вражеских ракет и беспилотников, говорится в материале Воздушного командования Восток.

По его словам, в начале полномасштабной войны противник запускал ракеты по прямой, сейчас они маневрируют, стараясь уклониться от украинской ПВО.

"У ракеты меняется и скорость, и высота. Противник учится и использует новые виды вооружения и беспилотников, но ПВО тоже постоянно совершенствуется", – рассказывает Игорь.

Украинский майор ПВО вернулся из Польши и встал на защиту Родины

Майор ВСУ Игорь родом с Полтавщины, он оказался в ВСУ в 21 год. При поступлении в Харьковский национальный университет Воздушных сил юношу уговорили направиться на факультет зенитных ракетных войск.

После окончания вуза он отправился служить в Днепр – в 138-ю зенитную ракетную бригаду. С 2014 по 2020 прошел через многие должности: заместитель командира дивизиона по вооружению – командир батареи, начальник отделения, начальник обслуги отделения. Но в 2020-м из-за родственных обстоятельств мужчина должен был покинуть службу.

Полтора года Игорь был вне военного дела за границей – он работал в Польше, но быстро вернулся в Украину. Ему удалось вернуться в родную бригаду и встать на защиту Родины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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