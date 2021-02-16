Витренко назвал причину предложения уволить Коболева из Нафтогаза

Юрий Витренко / УНИАН

После того как временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля поручение и в кратчайшие сроки проанализировал невыполнение Нафтогазом Украины плана увеличения внутренней добычи газа, он и подал в Кабинет министров письмо с просьбой рассмотреть немедленную смену руководства госкомпании во главе с Андреем Коболевым. Такое заявление чиновник сделал в рамках форума "Украина 30" во вторник, 16 февраля.

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла Нафтогаз в конце 2020 года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство", — сказал Витренко.

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Напомним, ранее сообщалось:

Украинские СМИ утверждали, что 15 февраля вр.и.о министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю сменить руководство Нафтогаза Украины во главе с Андреем Коболевым.

В письме премьеру Витренко аргументировал свою позицию так:

невыполнение Нафтогазом показателей по добыче "голубого топлива";

планы по сокращению добычи газа в ближайшем будущем;

неудовлетворительные результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза.

17 декабря 2020 года Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера Нафтогаза Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

28 января 2021 года при повторном голосовании депутаты вновь не поддержали его кандидатуру - лишь 204 народных избранников проголосовали "За".