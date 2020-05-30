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Недвижимость в Британии и миллионные доходы: Зеленский обнародовал декларацию

30 мая 2020, 16:57

Доход главы государства и членов его семьи за 2019 год составили более 28,6 млн гривен.

Зеленский
Владимир Зеленский подал декларацию за 2019 год / УНИАН

Президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год.

Доход главы государства и членов его семьи за этот период составили более 28,6 миллионов гривен.

При этом семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.

Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

При этом семья президента в прошлом году получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Читайте также16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации БогданаКроме того, Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Также семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны.

В то же время Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли, отметили в пресс-службе.

Также семья Зеленских получила 3 миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году жена президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен. Заем был возвращен к концу отчетного года.

Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

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Обратим внимание, что весной 2019 Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. А также лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки Слуга народа на его имя.

Напомним, в 2019 году Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.

Среди прочего в документе указана вилла в Италии за почти 89 млн гривен и 5 гостиничных номеров в Грузии.

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