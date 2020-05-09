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Зеленский рассказал, зачем дал Саакашвили должность главы Комитета реформ

9 мая 2020, 17:23

Президент напомнил о большом опыте Михаила Саакашвили.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский во время брифинга в рамках рабочей поездки в Закарпатье.

Глава государства напомнил, что Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался.

Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - отметил президент.

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Он также добавил, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая нужна в Украине.

"У него много дел, много реформ", - резюмировал Зеленский.

Ранее в МИД отреагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
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