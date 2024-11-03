Влюбленные погибли вместе: на фронте пали боец Берсерк ​​и медик Валькирия

Погибшая спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.

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На фронте погибли бойцы Третьей штурмовой бригады / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Astrid, ua.depositphotos.com

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На фронте погибла медик Валентина Нагорная

Отдал жизнь на войне ее возлюбленный Данил (Берсерк)

На фронте вместе со своим возлюбленным, воином Третьей штурмовой бригады ВСУ Данилом (Берсерк) погибла боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия".

Девушка также служила в Третьей штурмовой, говорится в сообщении в Instagram медицинской службы 3-й ОШБр.

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"Наша сестра Валькирия - на щите... Валькирия была примером достоинства и силы. Всегда стремилась совершенствовать свои навыки, чтобы еще эффективнее помогать тем, кто в этом нуждался. Ее путь для всех нас является примером - путем отваги, решимости и постоянного движения вперед", — говорится в сообщении.

В 3-й ОШБр рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ Валькирия присоединилась к ТрО "Азов" Киев.

Погибшая спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.

Facebook/Astrid

В свою очередь волонтер и руководитель отдела связи ОО "Альвіс" Лилия Матвеева в Facebook уточнила, что Валькирия погибла на фронте вместе со своим парнем Данилом (Берсерк), воином Третьей штурмовой бригады.

/ Facebook/Astrid

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", — добавила волонтер.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Отмечается, что он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после полномасштабного вторжения, а также служил в Военной службе правопорядка.

Напомним, как сообщал ранее Главред, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Как сообщалось ранее, 26 августа погиб украинский пилот Алексей Месь. Летчик погиб, отражая на F-16 самую масштабную воздушную атаку России на Украину 26 августа.

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