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Влюбленные погибли вместе: на фронте пали боец Берсерк ​​и медик Валькирия

Алексей Тесля
3 ноября 2024, 22:16
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Погибшая спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.
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На фронте погибли бойцы Третьей штурмовой бригады / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Astrid, ua.depositphotos.com

Главное:

  • На фронте погибла медик Валентина Нагорная
  • Отдал жизнь на войне ее возлюбленный Данил (Берсерк)

На фронте вместе со своим возлюбленным, воином Третьей штурмовой бригады ВСУ Данилом (Берсерк) погибла боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия".

Девушка также служила в Третьей штурмовой, говорится в сообщении в Instagram медицинской службы 3-й ОШБр.

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"Наша сестра Валькирия - на щите... Валькирия была примером достоинства и силы. Всегда стремилась совершенствовать свои навыки, чтобы еще эффективнее помогать тем, кто в этом нуждался. Ее путь для всех нас является примером - путем отваги, решимости и постоянного движения вперед", — говорится в сообщении.

В 3-й ОШБр рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ Валькирия присоединилась к ТрО "Азов" Киев.

Погибшая спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.

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Facebook/Astrid

В свою очередь волонтер и руководитель отдела связи ОО "Альвіс" Лилия Матвеева в Facebook уточнила, что Валькирия погибла на фронте вместе со своим парнем Данилом (Берсерк), воином Третьей штурмовой бригады.

Screenshot
/ Facebook/Astrid

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", — добавила волонтер.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Отмечается, что он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после полномасштабного вторжения, а также служил в Военной службе правопорядка.

Напомним, как сообщал ранее Главред, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Как сообщалось ранее, 26 августа погиб украинский пилот Алексей Месь. Летчик погиб, отражая на F-16 самую масштабную воздушную атаку России на Украину 26 августа.

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медики ВСУ война России и Украины Третья штурмовая
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