Внезапно умер один из самых известных боевиков "ЛНР" - в чем причина

Алексей Павлов / скриншот из видео

На временно оккупированных районах Донбасса умер один из главарей группировки боевиков "ЛНР" Алексей Павлов (кличка "Леший").

Об этом написал в Twitter блогер и представитель Донбасса на переговорах в Минске Денис Казанский.

Есть информация, что Павлов за два дня умер от воспаления легких, которое было спровоцировано коронавирусом Covid-19. Но, поскольку боевики "ЛНР" в Луганске пандемию отрицают, то причину его смерти не будут сообщать.

"Один из самых известных полевых командиров "ЛНР" 2014 года "Леший" умер в Луганске от пневмонии. Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковиде замалчивается, реальную причину смерти скорее всего не напишут", ‒ написал Казанский.

Также есть информация, что Павлов был командиром одного из крупных батальонов группировки "ЛНР" в 2014 году. И лично участвовал в захвате здания Управления СБУ в Луганской области.

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