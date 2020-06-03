Радостная новость: выпускникам Киева отменили важные экзамены

Выпускников Киева освободили от аттестации / фото: УНИАН

Из-за пандемии опасного коронавируса, который быстро распространяется по миру с декабря прошлого года, выпускники киевских школ в 2020 году освобождены от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА). Однако, будущие абитуриенты обязательно должны будут пройти ВНО в том случае, если планирует поступать в вузы.

"В 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получения полного общего среднего образования. Вместе с тем отмечаем, что для вступления в учреждение высшего образования прохождения внешнего независимого оценивания является обязательным!", - пояснили в пресс-службе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации.

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Фотокопию приказа, подписанного 3 июня, обнародовали на Facebook-странице ведомства.

Документ обязывает начальников районных управления образования, глав администраций и директоров учебных заведений завершить учебный год 2019/2020 не позднее 1 июля, а также проинформировать выпускников об обязательности ВНО для абитуриентов. Напомним, что задания ГИА являются частью ВНО.

Как ранее писал Главред, в рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

Также напомним, в Минобразования рассказали, когда будет Внешнее независимое оценивания и назвали даты.