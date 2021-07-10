Во Львове 26-летняя женщина пыталась сделать селфи на цистерне поезда и сильно обгорела

Во Львове 26-летняя женщина пыталась сделать селфи на цистерне поезда и обгорела / скриншот из видео facebook.com/igor.zinkevych

Трагедия произошла во Львове - на станции "Пидзамче" ударило током 26-летнюю женщину. Она пыталась сделать селфи на цистерне грузового поезда. Женщина выжила, но получила 70% ожогов тела.

Как сообщил 10 июля департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, тело жительницы Львова, которая получила накануне поражения током от контактной сети, обнаружили на железнодорожной цистерне в 20:35.

"В результате происшествия пострадавшая доставлена ​​в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы с 70% ожогов. Задержки движения поездов не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, несчастный случай произошел вблизи улицы Ковеля.

По словам свидетелей, женщина пыталась сделать селфи на поезде, где ее ударило током.

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