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Во Львове правоохранители обнаружили тонну героина

5 января 2021, 22:07

Ориентировочная стоимость партии составляет более 2,3 млрд гривен.

  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова
  • В Украине нашли тонну героина Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Во Львове сотрудники СБУ и областной прокуратуры выявили рекордную партию героина весом более одной тонны, которая приехала в Украину из Пакистана.

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, наркотические вещества доставлены на территорию Украины из Пакистана через Морской торговый порт Южный.

Уточняется, что во Львове наркотики были растаможены под видом продуктов, их расфасовали примерно по 5 кг в пачки с рисом.

По словам Венедиктовой, ориентировочная стоимость такой партии героина на "черном рынке" составляет более 2,3 млрд гривен. Наркотик планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.

По обвинению в совершении данного преступления правоохранители задержали четырех граждан Турции. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, причастные к перевозке наркотиков.

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  • В Турции в Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.

новости Львова наркотики героин новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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