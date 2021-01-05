Во Львове правоохранители обнаружили тонну героина

Ориентировочная стоимость партии составляет более 2,3 млрд гривен.
Во Львове сотрудники СБУ и областной прокуратуры выявили рекордную партию героина весом более одной тонны, которая приехала в Украину из Пакистана.
Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, наркотические вещества доставлены на территорию Украины из Пакистана через Морской торговый порт Южный.
Уточняется, что во Львове наркотики были растаможены под видом продуктов, их расфасовали примерно по 5 кг в пачки с рисом.
По словам Венедиктовой, ориентировочная стоимость такой партии героина на "черном рынке" составляет более 2,3 млрд гривен. Наркотик планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.
По обвинению в совершении данного преступления правоохранители задержали четырех граждан Турции. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, причастные к перевозке наркотиков.
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