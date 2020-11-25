Во Львове пьяный полицейский на джипе завис на детских качелях

Полицейский на внедорожнике въехал на детскую площадку / Фото: пресс-служба полиции

Во Львове 24 ноября водитель Volkswagen Touareg вследствие дорожно-транспортного происшествия протаранил несколько автомобилей на стоянке, после чего вылетел на детскую площадку, снес горку и завис на качелях.

"За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины", — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В полиции открыли уголовное производство, и выясняют все подробности инцидента.

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал.

/ Фото: пресс-служба полиции

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