Во Львове пьяный полицейский на джипе завис на детских качелях

Автомобиль в результате ДТП вылетел на площадку.
Во Львове 24 ноября водитель Volkswagen Touareg вследствие дорожно-транспортного происшествия протаранил несколько автомобилей на стоянке, после чего вылетел на детскую площадку, снес горку и завис на качелях.
"За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины", — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
В полиции открыли уголовное производство, и выясняют все подробности инцидента.
"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.
В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал.
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