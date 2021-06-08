Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Во Львове девушка выпала из окна / Скриншот видео с tsn.ua

Во Львове сегодня в 6.30 утра произошел трагический случай - из окна общежития выпала 17-летняя студентка. Ею оказалась чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.

Из окна 7 этажа общежития колледжа "Львовской политехники" на улице Лисеницкой, 2 выпала студентка. Девушка погибла на месте, сообщили на странице Львовской областной федерации пауэрлифтинга.

Прежде чем выпасть из окна, девушка закрылась в своей комнате изнутри. Что стало причиной трагического случая устанавливает полиция.

Что известно о погибшей девушке

Ирина Квас была родом из города Яворов, где училась в детско - юношеской спортивной школе. Девушка начала профессионально заниматься спортом в 11 лет. Она неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу.

В 2019 году девушка завоевала золото чемпионата Украины. Девушка присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами.

Кроме того, девушка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение".

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