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Во всех населенных пунктах Киевщины завершены работы по распределению газа – Тимошенко

24 мая 2022, 20:50

Работы по восстановлению газоснабжения также продолжаются и в Сумской области, где ведутся ремонтные работы соответствующих сетей.

На освобожденных от российских оккупантов территориях продолжается возобновление работы критических коммуникаций и поврежденной инфраструктуры. В частности, силами специалистов возобновили распределение газа во всех 120 населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, газовики оперативно проводят обследование сетей и при необходимости восстанавливают газоснабжение, а также выполняют ремонтные работы. Усиленное количество аварийных бригад "Киевоблгаза" остается работать в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской громадах.

"Эта неделя началась с хороших новостей. Во всех 120 населенных пунктах Киевской области, а это около 150 тысяч объектов потребителей, завершено восстановление услуги распределения природного газа", – рассказал он.

Работы по восстановлению газоснабжения также продолжаются и в Сумской области, где ведутся ремонтные работы соответствующих сетей.

"В Ахтырском районе Сумщины продолжаются ремонтные работы на сетях газоснабжения, поврежденных из-за боевых действий. В самом городе Ахтырка коммунальные службы разбирают завалы ТЭЦ, занимаются уборкой центральной части населенного пункта и придомовых территорий", – отметил Тимошенко.

Кроме того, в освобожденных регионах минеры и специалисты ГСЧС проводят разминирование территорий. За сутки на территории Киевщины было обезврежено 327 взрывоопасных предметов. Соответствующие работы продолжаются в Житомирской и Черниговской областях.

"Житомирщина приводит в порядок разрушенную инфраструктуру. Продолжается разминирование в Народицкой территориальной громаде. В селе Быстри и Малинской территориальной громаде начато обследование поврежденных жилых домов в результате ракетных обстрелов", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В свою очередь, в Черниговской области параллельно с разминированием дорожники ремонтируют дороги возле областной больницы и областного центра экстренной медицинской помощи.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, жители освобождённых населенных пунктов Харьковщины впервые получили пенсионные выплаты в возобновивших работу отделениях "Укрпочты".

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