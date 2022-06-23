Военная рассказала, должны ли люди в мирных городах жить на "полную катушку"

Должны ли люди в мирных городах радоваться жизни / Генштаб ВСУ, Reuters

Во время войны против России люди стали часто интересоваться тем, можно ли радоваться жизни в мирных городах, пока наши военные защищают нас на фронте от захватчиков.

Боец Анна Сорочинская, которая служит в ВСУ, поделилась своим видением этой ситуации в Facebook.

"Когда мне пишут знакомые "патриоты" из цивилки и жалуются, что, мол, вот - в наших мирных городах какие-то сволочи-твари-паскуды имеют наглость гулять с любимыми людьми, выпивать в заведениях, делать прически, организовывать вечеринки, жить свою жизнь, и не сидеть 24/7 в скорби и плакать, то мне хочется просто дистанционно взять и уе*ать таких "мыслителей", - написала Анна.

По ее словам, она очень радуется, что люди в мирных городах могут радоваться жизни и спокойно пить кофе.

"Не знаю, у кого как, но я ужасно радуюсь, когда знаю, что где-то там люди покупают свои лавандовые лате, пьют пивко в компании друзей, любят, курят mj, развлекаются, когда девушки одевают лучшие платья и идут отдыхать со своими парнями, короче – когда жизнь продолжается. И именно за это я готова, сколько нужно сидеть в грязи, го*не, армейщине, опасности, и что там еще судьба приготовила в будущем на путях моей второй войны", - поделилась мыслями военная.

Анна объяснила, что жизнь и счастье должны существовать.

"Мы не должны отдать русакам нашу радость. Ибо когда я вернусь, я так же буду пытаться прожить свою жизнь на полную катушку - и за себя, и за тех ужасно дорогих сердцу людей, которые уже никогда этого не смогут сделать", - резюмировала она.

Анна Сорочинская сама родом из Винницы. С начала войны она присоединилась к ВСУ, чтобы защитить Украину от российских оккупантов.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

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