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Военные РФ с крейсера Москва, который уничтожали ВСУ, предлагали защитникам Змеиного сдаться

24 мая 2022, 12:39

Оккупанты озвучивали российскую пропаганду и предлагали украинцам, дескать, квартиры, хорошие зарплаты и пенсии.

Ракетный крейсер Москва
Ракетный крейсер Москва затонул после удара ВСУ украинскими ракетам Нептун / Фото Википедия

Моряки с крейсера "Москва", которые взяли в плен украинских пограничников на Змеином, предлагали им сдаться перед тем, как была озвучена легендарная фраза про "русский военный корабль". Россияне обещали украинцам якобы квартиры, хорошую зарплату и пенсию. В апреле военный корабль был потоплен силами ВСУ, которые нанесли по нему удары ракетами Нептун.

Военный корреспондент 1+1 Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал соответствующую аудиозапись. На ней слышно, как украинским пограничникам предлагают сдаться.

Читайте такжеКорабль послал не Грибов: стало известно о судьбе настоящего автора фразы о маршруте крейсера РФ"Впервые публикуются призывы из тогда еще целого крейсера Москва, которые услышали пограничники острова Змеиный, перед тем как ответить легендарной фразой о "русском корабле". Россияне предлагают сдаться, получить квартиры, хорошую зарплату и пенсию. Ответ отчаянного пограничника оккупантам (русский военный корабль был послан на три буквы, - ред.) теперь знает весь мир", - написал журналист.

Пропаганда России от моряков крейсера Москва

На аудиозаписи слышно, как российские военные озвучивают пропагандистские нарративы Москвы о войне и предлагают украинцам сдаться в плен. В обмен они обещают якобы стабильные зарплаты, жилье, пенсии и "жизнь в большой стране".

"У вас есть все шансы на нормальную, честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев. Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в ВС РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию на старости, жить в единой большой стране", - говорится на записи.

Причем захватчики просят украинцев, дескать, принять "верное решение".

"Останьтесь живыми и живите правильно! Для этого достаточно только сообщить на 17-м канале о своем согласии поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям, разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием", - подчеркивается в требовании россиян.

Крушение крейсера "Москва" после ракетного удара ВСУ

На флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания стали удары по кораблю армией Украины ракетами украинского ПТРК Нептун. Крейсеру были нанесены серьезные повреждения – корабль, находившийся в 25 милях от острова Змеиный, утратил ход.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что флагманский корабль ЧФ РФ "Москва" затонул. Как сказал чиновник, это самое крупное поражение России со времен Второй мировой войны.

В Министерстве обороны РФ тогда сказали, что крейсер Москва получил значительные повреждения. Однако то, что судно затонуло, или по нему был нанесен удар украинскими ракетами Нептун, в ведомстве не сказали.

В ВСУ подтвердили удар по крейсеру Москва. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Поздно вечером 14 апреля в Минобороны России заявили, что крейсер Москва затонул.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - подчеркнули в военном ведомстве.

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Змеиный война России и Украины крейсер Москва
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