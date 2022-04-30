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Военный эксперт оценил шансы оккупантов захватить город-форпост на востоке Украины

30 апреля 2022, 01:25

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, возможности у российских оккупантов насчет еще одного наступления на восточноукраинский миллионник-форпост.

Харьков
Военный эксперт оценил шансы оккупантов захватить город-форпост на востоке Украины/ Колаж фото УНИАН и скриншот из видео

У армии российских оккупантов сейчас нет абсолютно никаких шансов захватить Харьков, поскольку город оказался надежно защищен. Об этом в интервью телеведущей Наталье Мосейчук рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, на сегодняшний день вопрос захвата Харькова не рассматривается, потому что он фактически превращен сегодня в крепость. И штурм Харькова это даже не будет как штурм Мариуполя. Это неприступная крепость. И надо еще дойти до Харькова. Войска стоят на расстоянии от самого города. Так что вопрос захвата пока есть не ко времени", ‒ заверил он.

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Напомним, ранее Олег Жданов в своем очередном комментарии российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины.

"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.

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Автор: Егор Бунин
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новости Харькова Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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