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Рашистов выбивают из пригорода Харькова: ВСУ зачищают еще один поселок

28 апреля 2022, 21:31

На окраинах села Русская Лозовая продолжаются бои, рассказал Вячеслав Задоренко.

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Бойцы ВСУ вошли в захваченное РФ село Русская Лозовая / УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины вошли в захваченное РФ село Русская Лозовая, которое находится неподалеку от Харькова.

О боях за освобождение поселка от российских оккупантов в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко.

"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои", - подчеркнул он.

В то же время Задоренко посоветовал дождаться официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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новости Харькова война России и Украины
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