Рашистов выбивают из пригорода Харькова: ВСУ зачищают еще один поселок

На окраинах села Русская Лозовая продолжаются бои, рассказал Вячеслав Задоренко.
Бойцы Вооруженных сил Украины вошли в захваченное РФ село Русская Лозовая, которое находится неподалеку от Харькова.
О боях за освобождение поселка от российских оккупантов в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко.
"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои", - подчеркнул он.
В то же время Задоренко посоветовал дождаться официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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