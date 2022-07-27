Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне

Как говорит военный эксперт Петр Черник, сейчас именно благодаря американским системам HIMARS сильно захлебнулось наступление россиян на Донбассе.
Есть два условия, при соблюдении который украинская армия достигнет успеха в войне против русских оккупантов. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ.
По его словам, такими условиями являются передача Украине минимум 50 ракетных систем залпового огня HIMARS, а также партий американских истребителей моделей либо F-15, либо F-16.
Черник отметил, что именно благодаря HIMARS захлебнулось наступление россиян на Донбассе.
Военный эксперт также говорит, что даже двадцать машин такого типа — "совместно это более 200 ракетных пусков, это невероятно много" и напомнил, что Франция имеет "всего 12 машин", а у Турции, которая прямо сейчас ведет серьезную боевую операцию на севере Сирии ‒ "есть всего 13 машин".
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Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму - ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.
До того бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
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