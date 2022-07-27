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Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне

27 июля 2022, 02:05

Как говорит военный эксперт Петр Черник, сейчас именно благодаря американским системам HIMARS сильно захлебнулось наступление россиян на Донбассе.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне / Генштаб ВСУ, УНИАН

Есть два условия, при соблюдении который украинская армия достигнет успеха в войне против русских оккупантов. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ.

По его словам, такими условиями являются передача Украине минимум 50 ракетных систем залпового огня HIMARS, а также партий американских истребителей моделей либо F-15, либо F-16.

Черник отметил, что именно благодаря HIMARS захлебнулось наступление россиян на Донбассе.

Военный эксперт также говорит, что даже двадцать машин такого типа — "совместно это более 200 ракетных пусков, это невероятно много" и напомнил, что Франция имеет "всего 12 машин", а у Турции, которая прямо сейчас ведет серьезную боевую операцию на севере Сирии ‒ "есть всего 13 машин".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму - ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.

До того бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

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Автор: Егор Бунин
война России и Украины HIMARS
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