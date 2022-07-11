Военный эксперт рассказал, как украинцы из разведки ловко обманывают оккупантов

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, в тесном симбиозе с бойцами инженерных войск ВСУ украинские воинские разведчики отлично обманывают оккупантов.
Сотрудники украинской военной разведки регулярно обманывают российскую артиллерию, защищая тем самым страну от российских агрессоров. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.
"Для этого есть инженерные войска, которые создают ложные позиции, которые потом засекают средства разведки противника – как беспилотные, так и электронные", – сказал он.
Кроме того, как говорит Жданов, украинская военная разведка регулярно перехватывает разговоры корректировщиков.
"Можно давать и ложную корректировку огня для того, чтобы российская артиллерия промахнулась или ударила неточно по нашим позициям. Любые способы хороши, если есть возможность обмануть противника и его средства огневого поражения, мы ею пользуемся", – объяснил военный эксперт.
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Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы ПРО "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений.
В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.
Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".
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