Военный эксперт рассказал, как украинцы из разведки ловко обманывают оккупантов / коллаж фото УНИАН

Сотрудники украинской военной разведки регулярно обманывают российскую артиллерию, защищая тем самым страну от российских агрессоров. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Для этого есть инженерные войска, которые создают ложные позиции, которые потом засекают средства разведки противника – как беспилотные, так и электронные", – сказал он.

Кроме того, как говорит Жданов, украинская военная разведка регулярно перехватывает разговоры корректировщиков.

"Можно давать и ложную корректировку огня для того, чтобы российская артиллерия промахнулась или ударила неточно по нашим позициям. Любые способы хороши, если есть возможность обмануть противника и его средства огневого поражения, мы ею пользуемся", – объяснил военный эксперт.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы ПРО "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений.

В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.

Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".

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