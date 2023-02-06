Как говорит известный военный эксперт Роман Свитан, несмотря на санкции, Россия продолжает производить оружие для войны против Украины.

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракет / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Несмотря на мощные антироссийские санкции, страна-агрессор, РФ продолжает производить оружие для войны против Украины. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Они производят все, что они производили и год назад. И ракеты. Как минимум одна ракета в день производится крылатая. Санкции так не отработают, как бы хотелось. Есть серые схемы. Допустим, элементную базу можно, в конце концов, в чемодане провезти где-нибудь из Китая или из Тайваня. Это решается […]. Это проблема для них, но небольшая. Они ее решают. Ракету в сутки минимум они производят. Бывает, больше. По разным позициям – даже и больше. Они производят 5 тысяч снарядов в сутки сейчас", – сказал он.

Кроме того, говорит Свитан, речь идет о том, что уже в ближайшем времени оккупанты с боеприпасами "будут работать с колес", потому что у них в арсеналах уже практически ничего не осталось.

"5 тысяч снарядов на 100 км – это нормально для выполнения наступательных действий. И они будут эти 5 тыс. в сутки использовать, будут пытаться нас выдавливать. У нас уже есть некоторый паритет. Некоторый пока паритет. Мы тоже уже где-то можем 5–7 тысяч снарядов – правда, по всей линии фронта – работать. То есть по всей тысяче километров. Почему я и говорю ‒ не хватает. Нам нужны снаряды, нам нужны пушки", – подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Другие новости о войне между Украиной и Россией