glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракет

6 февраля 2023, 03:40
Как говорит известный военный эксперт Роман Свитан, несмотря на санкции, Россия продолжает производить оружие для войны против Украины.
Роман Свитан, война в Украине
Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракет / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Несмотря на мощные антироссийские санкции, страна-агрессор, РФ продолжает производить оружие для войны против Украины. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Они производят все, что они производили и год назад. И ракеты. Как минимум одна ракета в день производится крылатая. Санкции так не отработают, как бы хотелось. Есть серые схемы. Допустим, элементную базу можно, в конце концов, в чемодане провезти где-нибудь из Китая или из Тайваня. Это решается […]. Это проблема для них, но небольшая. Они ее решают. Ракету в сутки минимум они производят. Бывает, больше. По разным позициям – даже и больше. Они производят 5 тысяч снарядов в сутки сейчас", – сказал он.

Кроме того, говорит Свитан, речь идет о том, что уже в ближайшем времени оккупанты с боеприпасами "будут работать с колес", потому что у них в арсеналах уже практически ничего не осталось.

"5 тысяч снарядов на 100 км – это нормально для выполнения наступательных действий. И они будут эти 5 тыс. в сутки использовать, будут пытаться нас выдавливать. У нас уже есть некоторый паритет. Некоторый пока паритет. Мы тоже уже где-то можем 5–7 тысяч снарядов – правда, по всей линии фронта – работать. То есть по всей тысяче километров. Почему я и говорю ‒ не хватает. Нам нужны снаряды, нам нужны пушки", – подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Другие новости о войне между Украиной и Россией

крылатые ракеты война России и Украины Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракет

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

02:52

"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконыВидео

02:20

Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп ГончаренкоВидео

05 февраля, воскресенье
23:56

Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

23:56

Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FTВидео

Реклама
23:33

Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольцо: раскрыт главный секрет королевыВидео

23:04

Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

22:52

Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делатьВидео

22:35

Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБОВидео

22:16

Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны УкраиныВидео

21:38

"Планирует сделать в феврале": Зеленский предупредил украинцев о коварном плане ПутинаВидео

21:35

"Разгромить Украину мы не сможем": унылый Гиркин "завел шарманку" о провальности наступления РФВидео

21:20

Собрались подорвать больницы: в России "анонсировали" мощную атаку на КраматорскВидео

20:43

Как засолить красную рыбу: создаем умопомрачительно сочный деликатес в домашних условиях

20:36

Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сырВидео

20:31

Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения работы: заявление британского МИДВидео

Реклама
20:00

Гороскоп на завтра 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, а Рыбам – серьезность

19:54

Модель Поляк подтвердила роман с победителем "Холостячки 2" ЗадворнымВидео

19:35

Взрывы в Иране: повлияет ли атака на завод дронов на ход войны в Украинемнение

19:21

Ударит крепкий мороз и заметет снегом: синоптик предупредил об атаке буйной погоды в УкраинеВидео

19:09

Истребители F-16, Gripen или другие самолеты: Резников заявил, что Украине дадут боевую авиациюВидео

18:40

Маша Полякова попала в эротический скандал из-за вульгарных фото

18:34

"Путин - искусный лжец": Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского

18:24

"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиянВидео

18:17

Украине дадут ракеты GLSDB с дальностью 150 км: Резников оценил вероятность ударов по РоссииВидео

18:01

Сын запроданки Королевой сбежал из РФ и бросил невесту-стриптизершу

17:46

В семье солистки The Hardkiss случилось гореВидео

17:32

Украина ожидает наступлений России к 24 февраля, ВСУ готовы к сценариям – РезниковВидео

17:17

Игоря Николаева до инфаркта довела жена - в окружении певца намекнули на развод

17:09

Любовный гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Тельцам – покой и романтика, Скорпионам – эмоции

17:01

Поехал "развеяться" и напоролся на пули: в Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева

16:29

Как продуктовые обманывают клиентов: в Госпродпотребслужбе назвали популярные способыВидео

16:22

Украине весной-летом нужны ATACMS и F-16, чтобы отбить атаку РФ и наступать – советник ЗалужногоВидео

16:10

Роман Цимбалюк. Стала известна главная проблема мобиковВидеоблоги

16:01

"Сбор денег на дрон для ВСУ": киевлянка рассказала, как заманивали девушек на "пьяные" вечеринки

15:51

Тарзана с позором выгоняют из КазахстанаВидео

Реклама
15:41

Тяжелейшая операция: врачи достали гранату из тела бойца ВСУ и спасли ему жизнь

15:31

Нужно ли заряжать до 100%: 6 простых секретов, как не ухлопать батарею смартфона

15:21

Подоляк прокомментировал заявление экс-премьера Израиля про обещание Путина не убивать Зеленского

15:18

Угрожал ли Путин Шольцу: канцлер Германии раскрыл детали телефонных разговоровВидео

15:15

До войны и развода: бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядела 10 лет назадВидео

15:14

И это работало: зачем люди в СССР прятали телевизор под салфеткой

14:59

Иван Дорн решил извиниться перед украинцами за скандал с новой песней: что произошлоВидео

14:44

Весной Украина получит ПВО SAMP-T, военные уже отправились на учения

14:28

"Россия ведет беспощадную войну": Шольц разнес вопли Путина из-за танков Leopard для УкраиныВидео

14:20

Умер звезда комедийных фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять