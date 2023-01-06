Александр Коваленко отметил, что ракеты "Циркон" собирались едва ли не вручную. А сейчас они вообще не собираются вообще по причине санкций.

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" / скриншот из видео

Русские оккупанты всегда завышают официальные технические характеристики своего оружия в пропагандистских целях. Поэтому и характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон" тоже нужно подвергнуть сомнениям, пишет военный эксперт Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

В этом контексте специалист рассказал фолловерам о гиперзвуковых ракетах Х-47М2 "Кинжал". Они сейчас ‒ дефицитная продукция, поскольку ее страна-агрессор не сможет производить из-за катастрофической зависимости от иностранных микросхем.

"С "Цирконом", который изначально был проблематичной ракетой, такая же ситуация и даже хуже. Например, испытания "Циркона" стартовали в 2016, и за этот период было осуществлено 9 пусков. То есть, 1-2 в год. Для интенсивных испытаний количественный показатель такой себе", — сказал Коваленко.

Специалист добавил, что такая ракета собиралась едва ли не вручную. А на данный момент "Цирконы" не собираются вообще по причине санкций.

"То есть, грубо говоря, боезапас "Цирконов" у России можно оценивать как штучный. Сколько их? 2? 4? Ну, уж точно не десятки или сотни, чтобы позволить себе засыпать страны НАТО "оружием возмездия". Фактически, грубо говоря, такой себе "Кинжал" морского базирования, штучный продукт для запугивания", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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