glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

6 января 2023, 22:15
Александр Коваленко отметил, что ракеты "Циркон" собирались едва ли не вручную. А сейчас они вообще не собираются вообще по причине санкций.
Коваленко, ракета Циркон
Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" / скриншот из видео

Русские оккупанты всегда завышают официальные технические характеристики своего оружия в пропагандистских целях. Поэтому и характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон" тоже нужно подвергнуть сомнениям, пишет военный эксперт Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

В этом контексте специалист рассказал фолловерам о гиперзвуковых ракетах Х-47М2 "Кинжал". Они сейчас ‒ дефицитная продукция, поскольку ее страна-агрессор не сможет производить из-за катастрофической зависимости от иностранных микросхем.

"С "Цирконом", который изначально был проблематичной ракетой, такая же ситуация и даже хуже. Например, испытания "Циркона" стартовали в 2016, и за этот период было осуществлено 9 пусков. То есть, 1-2 в год. Для интенсивных испытаний количественный показатель такой себе", — сказал Коваленко.

Специалист добавил, что такая ракета собиралась едва ли не вручную. А на данный момент "Цирконы" не собираются вообще по причине санкций.

"То есть, грубо говоря, боезапас "Цирконов" у России можно оценивать как штучный. Сколько их? 2? 4? Ну, уж точно не десятки или сотни, чтобы позволить себе засыпать страны НАТО "оружием возмездия". Фактически, грубо говоря, такой себе "Кинжал" морского базирования, штучный продукт для запугивания", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Другие новости:

Александр Коваленко ракета Циркон война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:22

Оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий - ОП

22:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"Видео

21:38

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

21:34

Гудков откровенно рассказал, хватит ли РФ оружия на целый год и может ли она получить помощь извнеВидео

21:19

Patriot прикроет небо: в ФРГ раскрыли детали помощи для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:14

"Гаага хлопает в ладоши и готовит камеру": Гиркин яростно разругал Путина за "перемирие"Видео

21:01

ВСУ разбомбили базу оккупантов на Херсонщине: в Генштабе рассказали "горячие" подробностиВидео

20:51

Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 январяВидео

20:28

"Процесс пошел": Арестович назвал регион, куда РФ бросит все свои силы для наступленияВидео

Реклама
20:21

От HIMARS до "убийц танков": США объявили рекордный пакет помощи для ВСУВидео

20:17

Путин будет драться за Крым: российский политик объяснил, почему диктатор откажется от ДонбассаВидео

20:14

Тополя сажали везде: зачем в СССР создали ад для аллергиков и уборщиков

19:51

"Оккупанты - в земле": на Запорожье склад БК взорвали вместе с сотнями россиянВидео

19:20

Последний шанс Путинамнение

19:00

"Всегда улыбчивый и искренний": в боях под Бахмутом трагически погиб известный украинский стронгмен

18:29

Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУВидео

18:00

Пойдут ли власти Украины на аморальные компромиссы с Россией: что думают украинцыВидео

17:39

"Шаг к миру": президент Венгрии похвалила Путина и опозорилась перед всем миромВидео

17:35

ПЦУ проведет богослужение в Лавре: религиовед предупредила о подготовке провокаций УПЦ МПВидео

17:33

Обогнали Иран, Израиль и Германию: ВСУ впервые попали в ТОП-15 армий мираВидео

Реклама
17:10

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

16:54

"Примитивный обман": у Зеленского жестко ответили на предложение РФ о "перемирии"Видео

16:48

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

16:35

Не все равно, как хранить вино: лучшие способы сберечь благородный напитокВидео

16:31

Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

16:27

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и систему Patriot в первом квартале 2023 годаВидео

16:23

ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войныВидео

15:53

Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУВидео

15:53

"Родился в Украине, но погиб за интересы России": ВСУ ликвидировали предателя из Никополя

15:30

Взлетят цены на бензин и автогаз: в Украине планируют резко увеличить акцизы на топливоВидео

15:29

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

15:19

Аварийные отключения света в Украине: Шмыгаль предупредил о рисках из-за похолодания и ударов РФВидео

15:01

"Мы смещаемся достаточно далеко": ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войныВидео

14:59

Путь будет непростым: Гудков рассказал, что будет с Украиной после войныВидео

14:58

"HIMARS на ваши головы": Арестович ответил на провокацию оккупантов насчет "перемирия"Видео

14:30

"Он этого не понимает": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, когда наступит коллапс режима ПутинаВидео

14:04

Тяжелая техника Запада усилит мощь ВСУ, но точку на войсках РФ поставят ракеты ATACMS – ПодолякВидео

14:00

Епифаний объяснил, можно ли в один момент запретить УПЦ МПВидео

13:58

Убийцы, наркоторговцы и рецидивисты: "вагнеровцы" выходят на свободу за участие в войнеВидео

13:40

"Это невозможно": Гудков объяснил, почему война России и Украины не продлится 10 летВидео

Реклама
13:26

"Энергосистема не в состоянии покрыть потребление": в Украине ухудшится ситуация с отключениями светаВидео

13:16

Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под ГуляйполяВидео

13:06

На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

13:00

"Две устрицы": известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкотаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

12:40

Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всемВидео

12:39

"После Marder – Leopard": в Бундестаге анонсировали передачу Украине танковВидео

12:26

Лютая непогода накроет Украину: синоптики обещают снег и -17Видео

11:59

"Отвергли протянутую руку христианского милосердия": Медведев обезумел из-за отказа Киева от перемирияВидео

11:50

"Произвол и захват": в УПЦ МП взвыли из-за планов богослужений ПЦУ в ЛавреВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять