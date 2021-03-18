Военный эксперт сделал громкое заявление о мирном плане по Донбассу

Олег Жданов / Фото УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов считает, что никакого мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе не существует. В противном случае что-то подобное анонсировали бы Франция и Германия.

По его словам, есть ключевое противоречие по Донбассу – это контроль над государственной границей между Украиной и Россией, передает Obozrevatel.

"Это (вопрос контроля над границей, - ред.) камень преткновения. Какие бы компромиссы ни выдумывали, все равно все упирается в один вопрос: граница до выборов или граница после выборов. В этом наше принципиальное расхождение. Все остальное Россию устраивает полностью. Они сами писали Минские договоренности", - отметил Жданов.

Военный эксперт считает, что в мирном плане смысла нет.

"План ни в чем не может заключаться. Если мы считаем, что Россия – не сторона конфликта, то с кем мы договариваемся? С кем заключать мирный план? С самими собой? Зеленский либо по неопытности, либо потому, что ему так сказали, на Парижском саммите фактически вывел Россию из этого конфликта. Он сказал, что там воюет "та сторона" – боевики, а Россия им всесторонне помогает. Вместо того, чтобы сказать: извините, но у нас конфликт с Российской Федерацией. Поэтому любой план не имеет смысла", - пояснил он.

По словам Жданова, не имеет смысла и следующая встреча в нормандском формате.

"Ни в минском, ни в нормандском формате. Пока мы не определим сторону конфликта, нам не с кем договариваться", - резюмировал он.

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