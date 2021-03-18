Военный эксперт сделал громкое заявление о мирном плане по Донбассу

В мирном плане по урегулированию ситуации на Востоке Украины смысла нет и, скорее всего, его не существует.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что никакого мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе не существует. В противном случае что-то подобное анонсировали бы Франция и Германия.
По его словам, есть ключевое противоречие по Донбассу – это контроль над государственной границей между Украиной и Россией, передает Obozrevatel.
"Это (вопрос контроля над границей, - ред.) камень преткновения. Какие бы компромиссы ни выдумывали, все равно все упирается в один вопрос: граница до выборов или граница после выборов. В этом наше принципиальное расхождение. Все остальное Россию устраивает полностью. Они сами писали Минские договоренности", - отметил Жданов.
Военный эксперт считает, что в мирном плане смысла нет.
"План ни в чем не может заключаться. Если мы считаем, что Россия – не сторона конфликта, то с кем мы договариваемся? С кем заключать мирный план? С самими собой? Зеленский либо по неопытности, либо потому, что ему так сказали, на Парижском саммите фактически вывел Россию из этого конфликта. Он сказал, что там воюет "та сторона" – боевики, а Россия им всесторонне помогает. Вместо того, чтобы сказать: извините, но у нас конфликт с Российской Федерацией. Поэтому любой план не имеет смысла", - пояснил он.
По словам Жданова, не имеет смысла и следующая встреча в нормандском формате.
"Ни в минском, ни в нормандском формате. Пока мы не определим сторону конфликта, нам не с кем договариваться", - резюмировал он.
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Урегулирование ситуации на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
- Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
- 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за расширение "нормандского формата" за счет США. По его мнению, присутствие Штатов "укрепит позвоночник" переговоров.
- Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что в ОП считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Там уверены, что участие Вашингтона позволит сделать переговорный процесс более эффективным.