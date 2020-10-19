Вопреки COVID-19: Госстат обнародовал оптимистичные данные по смертности

Смертность в Украине - статистика вопреки COVID-19 радует / УНИАН

Смертность в Украине за январь-август 2020 остается ниже прошлогодней. То есть пандемия коронавируса на статистику пока никак не повлияла, свидетельствуют данные Госстата.

Всего с начала года умерло 378 315 украинцев. Это на 16 304 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда умерли 394 619 человек.

При этом с начала 2020 года родилось 193 138 человек на территории Украины (в прошлом году – 207 573).

Данные по миграции также положительные, но ниже, чем в прошлом году: миграционный прирост – 6 759 человек против 10 034 мигрантов в прошлом году.

По данным Госстата, в Украине на 1 сентября 2020 года проживают 41 723 998 человек. С начала года население Украины сократилось на 178 418 особ, в том числе за август – на 19 937 украинцев.

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