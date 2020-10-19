Вопреки COVID-19: Госстат обнародовал оптимистичные данные по смертности

Смертность в Украине остается ниже прошлогодней, несмотря на то, что пандемия коронавируса с каждым днем набирает обороты.
Смертность в Украине за январь-август 2020 остается ниже прошлогодней. То есть пандемия коронавируса на статистику пока никак не повлияла, свидетельствуют данные Госстата.
Всего с начала года умерло 378 315 украинцев. Это на 16 304 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда умерли 394 619 человек.
При этом с начала 2020 года родилось 193 138 человек на территории Украины (в прошлом году – 207 573).
Данные по миграции также положительные, но ниже, чем в прошлом году: миграционный прирост – 6 759 человек против 10 034 мигрантов в прошлом году.
По данным Госстата, в Украине на 1 сентября 2020 года проживают 41 723 998 человек. С начала года население Украины сократилось на 178 418 особ, в том числе за август – на 19 937 украинцев.
Коронавирус в Украине: статистика
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +4 766 человек. По состоянию на 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 303 638 человек. Жертвами коронавируса стали 5 673 человека (+66 за сутки).
- В СНБО поведали, где в украинских больницах ситуация с Covid-19 тяжелее всего. По данным сотрудников ведомства, в трех регионах Украины ситуация с койками в больницах близка к критической.