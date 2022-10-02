Восстановление ядерного статуса Украины: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Михаил Гончар оценил вероятность возвращения ядерного статуса Украине

Надуманные обвинения в том, что Украина якобы планирует стать обладателем ядерного оружия стали одним из оснований для вторжения РФ, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Таким образом в интервью Главреду он прокомментировал возможность возвращения Украине в будущем части ядерного оружия для самозащиты.

"Эти решения будут приниматься и нами, и нашими партнерами в совершенно других условиях - после завершения войны. Более того, если мы сейчас начнем говорить о возвращении нам ядерного оружия, это даст еще больше аргументов России", - указал собеседник.

Вместе с тем он не исключил, что может возобладать логика предоставления Украине "ядерного зонтика", который имеют безъядерные члены НАТО.

"Вывод, который стоит сделать уже сейчас - Украине нужно ядерное оружие. Но мы не в состоянии реализовать эту амбициозную программу - для этого надо создать определенные условия", - пояснил эксперт.

"В целом это возможно - мы видим, как тихо и незаметно это сделал Израиль, Пакистан, и сейчас многие "пороговые" страны, то есть достаточно развитые, которые имеют и финансовые, и технологические возможности, уже сделали для себя выводы. И думаю, что многие из них находятся на пути создания возможности, чтобы в случае непредвиденной ситуации быстро сделать себе ядерную бомбу. Таких стран в мире немало и они усвоили урок ядерного разоружения Украины", - добавил Гончар.

Напомним, ранее Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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