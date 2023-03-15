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"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войну

15 марта 2023, 17:51
Если Украина согласится на переговорный процесс отходом российских войск 24 февраля 2022 года, это будет отложенная война, уверен эксперт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов, Владимир Путин / Главред, сайт Кремля

Сейчас план мирных переговоров для Украины с Россией неприемлем, убежден военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, лучший из возможных вариантов завершения войны в Украине — выход на границы 1991 года, после которого нужно применять дипломатические инструменты, но не ранее.

"Дело в том, что если мы согласимся на переговорный процесс отходом российских войск 24 февраля 2022 года, это будет отложенная война, это будет "Минск-3". Это значит, что вооруженный конфликт еще больше интенсивности, чем сегодня возникнет через какой-то промежуток времени. Мы это все уже проходили, поэтому все прекрасно понимают, что если сейчас не выйти на государственную границу, то война не будет закончена. Это будет просто перерыв в войне, даже не перемирие, а перерыв", - объяснил Жданов.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также эксперт отметил, что только после выхода ВСУ на границы 1991 года мы имеем полное право создавать систему коллективной безопасности, приглашать иностранные войска вдоль границы, что бы было как в странах Балтии сегодня.

"Американские и немецкие войска стоят на охране государственных границ стран Балтии, и поэтому, если Россия рыпнется, она в первую очередь будет воевать с американскими солдатами и с немецкими солдатами. Вот вам система коллективной безопасности", - подытожил эксперт.

Кремль клянчит переговоры у Украины и Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что звонил директору страны-агрессора России Владимиру Путину в декабре прошлого года и потребовал вывести оккупационные войска Москвы с территории Украины, а также найти политический способ завершения войны. Путин, в свою очередь, пожаловался, что Киев усилился и не собирается ни о чем разговаривать с Москвой.

Позже Шольц отметил, что будет и дальше звонить Путину с требованием вывода оккупантов РФ из Украины. В Кремле выразили готовность "поговорить" с Берлином, однако главе агрессора России так никто и не позвонил.

В феврале представители страны-оккупанта России заклянчили переговоры у Украины, мол, "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента Зеленского подчеркнули, что Москва на самом деле не собирается вести реальные переговоры и стремится избежать ответственности за свои преступления в Украине.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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