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Война может закончиться уже в этом году, если будет достаточно оружия - генерал

9 сентября 2022, 10:12

Следующий год может стать годом завершения войны.

Игорь Романенко, война в Украине
Война может закончится уже в этом году / Коллаж фото УНИАН

Следующий год станет завершающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Об этом в чате на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он также не исключил, что война может закончиться уже в этом году.

"Если в течение месяца-двух в Украину будут поставлять оружие, то есть возможность закончить войну уже в этом году. Если этого не произойдет, война продолжится и в 2023 году. В таком случае следующий год будет завершающим в войне", - сказал Игорь Романенко.

Война РФ с Украиной: прогнозы завершения

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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война в Украине российское вторжение Игорь Романенко
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