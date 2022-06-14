Война станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступление

Жданов сказал, когда РФ ослабит наступление/ УНИАН, Главред

Российские войска могут ослабить наступление в Украине в конце июня, а после 22 июня они могут перейти к позиционной войне.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Украина 24". По его словам, активность боевых действий сейчас снижается.

Захватчики пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка. Однако их нынешнее наступление уже не такое мощное, по сравнению с началом прошлой недели. Тогда ситуация была очень сложной и была большая угроза окружения украинских сил, но сейчас всё изменилось, говорит военный эксперт.

По словам Жданова, сейчас давление спадает, а россияне перебрасывают войска с других направлений.

"Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата, когда они будут сосредотачивать усилия. Потом, вероятнее всего, всё будет переходить к позиционной войне", – отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Русские вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются. При этом на двух направлениях фронта украинские военные успешно отбили штурм русских захватчиков.

Также ранее сообщалось, что украинские воины своим мощным сопротивлением не дали россиянам "провернуть" блицкриг в Северодонецке на Луганщине. Но гуманитарная ситуация в городе очень тяжелая и напоминает ту, которая была в Мариуполе.

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