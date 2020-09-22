"Война в Украине — война в Европе": Зеленский обратился к странам ООН

Президент Украины принял участие в онлайн-конференции в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН в целом и к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу лично.
Видеоролик с выступлением руководителя Украины был опубликован на официальном канале Офиса президента на портале YouTube.
Президент Украины призвал мировых лидеров объединиться в самом скором времени ради общего блага.
Полностью текст выступления Зеленского выглядит так:
"75 лет назад основание ООН стало следующим символом, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не извлечен.
Напомню, что это — не просто война в Украине. Это — война в Европе.
Это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к распределению сфер влияния в мире.
За последние 75 лет человечество поднималось на высочайшие вершины, погружалось в самые впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий смогло провести встречи в ООН дистанционно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы заново обдумать свое существование на этой планете.
В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения радикальных результатов.
Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить их к полному и постоянному осуществлению. Начнем сейчас. Запасной планеты у нас нет, мы живем здесь и жизнь нам дана один раз", - заявил руководитель Украины
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