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Война забрала брата, мужа и маму: украинка осталась с тремя маленькими детьми на руках

26 июня 2022, 13:16

Девушка ждет освобождения родного города от оккупантов. Она намерена вернутся в Мариуполь.

украинка осталась с тремя маленькими детьми на руках / скриншот

Украинка Татьяна Ластович потеряла брата, маму и мужа на войне, которую начала России. Девушка осталась с тремя маленькими детьми на руках и отказывается от предложений уехать за границу.

Девушка живет в ближайшем городе к временно оккупированному Мариуполю, чтобы после нашей победы вернуться с детьми на земли, которые защищал их отец, рассказали в сюжете "ТСН".

Ее муж защищал Мариуполь и погиб на "Азовстали" 21 апреля. Он три недели не дожил до рождения малыша. Он очень ждал мальчика и выбрал имя заранее.

Татьяна и Алексей воспитывали еще 4-летнюю Анну и 2-летнюю Вику, а четвертого ребенка они мечтали усыновить. Семья до полномасштабного вторжения жила в Ялте под Мариуполем. Они имели свой дом – полный детей, кошек и собак, которых Алексей вытаскивал из беды. Счастливая жизнь на берегу моря оборвалась 24 февраля.

В 2018 году она потеряла брата

Первым за защиту Украины стал брат Татьяны – Юрий Луговский прошел Революцию Достоинства. Впоследствии стал легендарным разведчиком – снайпером полка "Азов" на востоке. Ее брат с позывным "Барретом" погиб под Водяным в 2018 году.

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После оккупации Мариуполя Татьяне пришлось выезжать на украинскую территорию. Когда они проезжали вражеские блокпосты, их обыскивали, проверяли все вещи. Когда семья была в безопасности, они сказали водителю, что он вывез семью "Азовцев". Он только перекрестился и обрадовался, что эта спецоперация удалась.

Читайте также"20 тысяч погибших": в Мариуполе оккупанты праздновали и орали песни в караокеСейчас Татьяна ждет освобождения родного города от оккупантов. Она намерена вернутся в Мариуполь.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы полка Нацгвардии "Азов", которые невероятно долго защищали Мариуполь, делились последним куском еды с мирными жителями, которые стали заложниками развязанной Россией войны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине.

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