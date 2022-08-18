Войска РФ готовят резервы и намерены выйти на админграницу Луганщины – Гайдай

В Луганской области ужасная ситуация с критической инфраструктурой - глава ОВА Гайдай / ОПУ, Telegram Сергей Гайдай

Оккупационные войска России готовят резервы и намерены выйти на административную границу Луганской области. Ситуация в регионе критическая, о полноценной жизни там не может быть и речи. На Луганщине остается около 350 тысяч людей, которые пока еще не могут выехать. Для выезда есть три способа: через дамбу в Харьковскую область (пешеходный переход), Запорожскую область и РФ, и страны Балтии. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В ходе брифинга в четверг, 18 августа, он рассказал о том, что ситуация в Луганской области сложная. Продолжаются бои между силами обороны Украины и войсками РФ. Оккупанты готовят резервы и намерены выйти к административным границам Луганской области.

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"Ситуация в Луганской области сейчас сложная… Бои продолжаются в окрестностях и пока россияне готовят резервы. Мы видим, что они готовят такие резервы. Скорее всего, они будут пытаться дожать ВСУ, чтобы выйти не только на словах, но и официально на административные границы Луганской области", - сказал Гайдай.

По словам чиновника, в тех местах, где были активные боевые действия, ужасная ситуация с критической инфраструктурой – больницами, водой, светом, газом, вывозом мусора.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что на Луганщине остается около 350 тысяч украинцев. По его словам, уехать можно через Харьковскую область, путем Запорожской области через России, и через страны Балтии.

Как выехать с Луганской области

Через дамбу в Харьковскую область – там есть только пешеходный переход

Через Запорожскую область и Россию

Путем стран Балтии. Самый дорогой путь, который стоит около 350 евро.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что армии Украины нужно больше оружия для борьбы с войсками России. По словам гаранта, когда на Западе говорят о желании победы Киева над Москвой, им следует понимать – если не оказать должной военной помощи, война может и дальше пойти в Европу. Украина защищает, в том числе, и европейские государства.

Бывший глава МИД Павел Климкин полагает, что продолжительность войны зависит от решения Путина и его готовности истощать экономику РФ. По мнению дипломата, уход Путина вряд ли изменит обстановку, поскольку действующие политические элиты в Москве считают Украину враждебным государством.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая о дальнейших шагах Украины на войне с Россией, заявил, что в Киеве изучают возможность нанесения удара по Крымскому мосту. По словам чиновника, логистический путь оккупантов следует разрушить. Подоляк допустил новые инциденты в захваченном Крыму в ближайшие месяцы.

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