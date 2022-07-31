Войска РФ не будут наступать на Одессу, но могут попытаться дойти до Николаева – Жданов

Если Россия решилась на новое наступление, оно может произойти уже скоро - Жданов / Коллаж Reuters, Telegram-канал Сенкевича

Войска России пока не смогут наступать на Одессу и не способны решить задачу по высадке десанта. Удары ВСУ по нефтегазовым платформам оккупантов, на которых находились радиолокационные станции, привели к тому, что россияне не видят общей ситуации в Черноморской акватории. Если оккупанты будут наступать, они дойдут максимум до Николаева, и ситуация разрешится на поле боя. Если захватчики все же решились на новое наступление, затягивать реализацию своих планов они не будут. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале в воскресенье, 31 июля, он рассказал о том, что российская армия не сможет высадить десант, поэтому враг пока не рассматривает вариантов с наступление на Одессу. Захватчики опасаются ударов ВСУ ракетами Harpoon по кораблям и не могут вести в разведку в черноморской акватории из-за сокрушения украинцами их разведывательных станций.

Читайте такжеВойска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNN"Во-первых десантных средств (у россиян) стало на 30% меньше. Не все поврежденные десантные корабли вышли из ремонта. Во-вторых, там "Гарпун" дежурит. Российские корабли боятся захода к акватории Черного моря на его дальность поражения. Украина оставила врага без средств разведки, потому что перебила все их нефтегазовые платформы, где были радиолокационные станции, с помощью которых они вели разведку. Сейчас Россия не видит общей ситуации в акватории моря", - объяснил Жданов.

Также он полагает, что если ВС РФ решатся наступать, их группировка, вероятно, может дойти максимум до Николаева.

"Сухопутная группировка, которая даже будет насчитывать 20-25 тысяч, в лучшем случае постарается дойти до Николаева, а двигаться дальше на Вознесенск и форсировать Южный Буг — нет смысла", - считает эксперт

По его мнению, удастся ли оккупантам достичь своих целей в направлении Николаева, покажет бой.

"Ждать нам совсем недолго до начала наступательной операции, если они ее совершат", - подчеркнул Олег Жданов.

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Бои ВСУ с войсками РФ в Херсонской области

ВСУ 26 июля нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Эстакада повреждена и больше не пригодна к эксплуатации.

30 июля в Оперативном командовании Юг сообщили, что силы обороны Украины нанесли урон еще и Антоновскому железнодорожному мосту. Он поврежден, теперь передвигаться по эстакаде через Днепр нельзя.

В разведке Великобритании ранее сообщили, что контрнаступление армии Украины на Херсонском направлении в самом разгаре. Работает артиллерия ВСУ, наносятся удары по стратегически важным для врага военным объектам. По мнению специалистов, Херсон уже почти изолирован от других оккупированных территорий.

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