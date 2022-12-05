Войска РФ после назначения Суровикина изменили тактику на Донбассе – Сырский

Оккупационные войска России после назначения Сергея Суровикина командующим войной против Украины решили сменить тактику на Донбассе. Они усилили ракетные и авиационные удары, а также применяют действия штурмовых отрядов. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на востоке страны очень напряженная ситуация. Оккупанты атакуют украинские подразделения каждый день.
По словам военного, после назначения Суровикина командующим войной против Украины, россияне изменили тактику. Захватчики усилили авиационные и ракетные удары, а также применяют штурмовые отряды.
"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика, в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (Сергея, нового командующего армией РФ в Украине). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - подчеркнл Александр Сырский.
Война России против Украины
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сказал о том, что директор страны-агрессора Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия.
Российские войск наносят удары по энергетической инфраструктуре. Но Путину не удастся остановить Украину.
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная.
Как полагает Гайдай, на освобождение Луганщины уйдет время, оккупантам удалось закрепиться в регионе.
Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ работают над тем, чтобы выбить вражеские войска с Кинбурнской косы. Операция проводится в режиме тишины. Российские захватчики быстро пополняют силы.
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