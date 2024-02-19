Войска РФ продолжают наступать: в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию под Авдеевкой

Важным фактором в боях за Авдеевку Донецкой области стали российские корректируемые авиационные бомбы, сказал представитель 3-й ОШБр Александр Бородин.

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Обстановка на Авдеевском направлении стабилизировалась - 3-я ОШБр / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Ситуация на поле боя в районе Авдеевки стабилизировалась, идут привычные бои. Российские оккупанты продолжают наступать, однако темпы их атакующих действий снизились. Об этом заявил представитель 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что бригада держит стойкую оборону, а оккупанты наступают.

"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Будничный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", - отметил Бородин. видео дня

По его словам, количество вражеских штурмов уменьшилось, поскольку войска РФ понесли значительные потери в ходе боев за Авдеевку.

"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все шло бы иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", - подчеркнул Александр Бородин.

Ситуация в Авдеевке

Командование ВСУ приняло решение вывести войска из Авдеевки 17 февраля. Бойцов переместили на более выгодные оборонительные рубежи. Командующий группировкой Таврия Александр Тарнавский заявил, что украинские силы были переведены на оборудованные позиции, которые подготовили заранее.

Оккупанты России захватили Авдеевку, действуя в рамках тактики нанесения авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. По их оценкам, к подобным шагам захватчики могут прибегнуть и на других участках фронта.

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что россияне оккупировали Авдеевку, поскольку применили большую ударную группировку и воспользовались преимуществом в воздухе. Украине нужно решить вопрос с российской авиацией.

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