Войска РФ выдыхаются: армия Украины пока не может наступать, но характер войны изменится – Жданов

Армия России попытается не допустить продвижения ВСУ в сторону Мелитополя – Жданов / Коллаж Генштаб, Главред

Оккупационные войска России перебрасывают свои военные подразделения обратно на Запорожское направление с целью сдерживания успешных контратак ВСУ и недопущения продвижениях их в сторону Мелитополя. Характер войны меняется, она становится все более позиционной. Захватчики не могут перебросить свое резервы на территорию Украины и постепенно выдыхаются. Силы обороны Украины пока не могут перейти в контрнаступление из-за того, что нужное количество оружия пока не получено. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что ситуация на фронте меняется – теперь украинские войска гоняют оккупантов. Россияне вынуждены перебрасывать свои силы обратно на Запорожское направление, чтобы удержать ВСУ от продвижения к Мелитополю.

Читайте такжеПервые партии оружия из США по ленд-лизу Украина получит конце июня – начале июля – Жданов"Если на прошлой неделе мы говорили о том, что они сняли часть сил с запорожского направления, и мы видим, что те же танки Т-62М появились в районе Попасной и Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда часть войск для того, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя", - отметил Жданов.

По его словам, характер боевых действий все больше смещается в сторону позиционной борьбы. Захватчики вынуждены проводить перегруппировку войск и не могут перебросить резервы с РФ на территорию Украины.

Ситуация складывается таким образом: украинские войска пока не могут наступать, потому что еще не получили необходимое количество вооружений, а оккупанты понемногу выдыхаются – их запасы постепенно исчерпываются.

"Мы еще не можем наступать, потому что не получили необходимого количества оружия, а они уже не могут наступать, потому что их запасы тоже заканчиваются. И они уже понемногу выдыхаются", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Командир подразделения Азов Родион Кудряшов 20 июня заявил, что ВСУ переходят к контрнаступательным действиям в Запорожской области. Оккупанты пытаются прорваться в направлении украинских войск, однако им это не удается. В ближайшие недели силы обороны Украины намерены ломать противника, чтобы оказать давление по всей линии столкновения и продвижения вперед.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина не собирается подписывать с Россией условный Минск-3 и будет настаивать на прекращении боевых действий, выходе российских войск и восстановлении территориальной целостности государства. По его словам, Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако момент встречи определится на поле боя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что Россия проводит очередную информационно-психологическую операцию. В западных СМИ появился новый план капитуляции Киева, который включает, дескать, "отказ" от Крыма, "референдум" на Донбассе, "разрыв" отношений с НАТО и "сокращение армии".

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