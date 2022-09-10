"Воюем, как умеем": оккупанты подтвердили, что войска РФ бегут с Харьковской области

Вооруженные силы Украины освобождают Харьковскую область от российских оккупантов и успешно двигаются вперед.
Оккупанты России и ее пропагандисты подтверждают бегство российских войск с захваченных населенных пунктов Харьковской области. Они покидают Балаклею, Изюм и Купянск во избежание разгрома. ВСУ продолжают уверенно двигаться вперед.
Дескать, "первый замминистра информации "ДНР" Даниил Безсонов в Telegram написал, что оккупанты бегут с Харьковской области из-за "ошибок командования".
"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже", - сказал он.
РБК утверждает, что уход захватчиков с Изюма подтверждают военные корреспонденты-пропагандисты противника – Александр Коц и Евгений Поддубный. В частности, Поддубный говорит, что такое решение является правильным, поскольку "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".
Коц уточнил, что российские войска также вышли из Балаклеи и Купянска.
Позже 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook опубликовала видео украинских защитников в Изюме. ВСУ уверенно продвигаются вперед.
"Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся! Верьте в ВСУ! Мы победим!" – подчеркнули военные.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Территории освобождаются от российской оккупации. Войска РФ выбиваются с занятых ими населенных пунктов. Освобождены Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие пункты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине деоккупировали более 30 населенных пунктов. Украина работает над восстановлением там безопасности и жизнедеятельности.
Бойцы Вооруженных сил Украины 10 сентября зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг. Купянск с начала российского вторжения оказался под оккупацией. Это крупный транспортный узел, путем которого шло снабжения группировки войск РФ на Харьковском направлении.
Другие новости:
- ВСУ освободили 2500 квадратных км на Харьковщине и могут окружить Изюм - ISW
- Террорист Гиркин заговорил о поражении войск РФ на Харьковщине
- Армия Украины приближается к освобождению Изюма - бойцы ВСУ