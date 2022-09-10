"Воюем, как умеем": оккупанты подтвердили, что войска РФ бегут с Харьковской области

Армия Украины бьет войска России в Харьковской области / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Оккупанты России и ее пропагандисты подтверждают бегство российских войск с захваченных населенных пунктов Харьковской области. Они покидают Балаклею, Изюм и Купянск во избежание разгрома. ВСУ продолжают уверенно двигаться вперед.

Дескать, "первый замминистра информации "ДНР" Даниил Безсонов в Telegram написал, что оккупанты бегут с Харьковской области из-за "ошибок командования".

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"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже", - сказал он.

РБК утверждает, что уход захватчиков с Изюма подтверждают военные корреспонденты-пропагандисты противника – Александр Коц и Евгений Поддубный. В частности, Поддубный говорит, что такое решение является правильным, поскольку "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".

Коц уточнил, что российские войска также вышли из Балаклеи и Купянска.

Позже 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook опубликовала видео украинских защитников в Изюме. ВСУ уверенно продвигаются вперед.

"Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся! Верьте в ВСУ! Мы победим!" – подчеркнули военные.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Территории освобождаются от российской оккупации. Войска РФ выбиваются с занятых ими населенных пунктов. Освобождены Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие пункты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине деоккупировали более 30 населенных пунктов. Украина работает над восстановлением там безопасности и жизнедеятельности.

Бойцы Вооруженных сил Украины 10 сентября зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг. Купянск с начала российского вторжения оказался под оккупацией. Это крупный транспортный узел, путем которого шло снабжения группировки войск РФ на Харьковском направлении.

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