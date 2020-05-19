Стало известно о возобновлении авиасообщения между Украиной и Грузией

Украина возобновляет авиасообщение со странами ЕС / Reuters

Министерство инфраструктуры активно проводит консультации о возобновлении авиасообщения после завершения карантина со странами Евросоюза, и уже сейчас известно о запуске первых самолетов из Украины в Грузию с 1 июля.

"Международные авиаперевозки у нас запланированы на третьем этапе восстановления работы транспорта. По каждой отдельной стране мы отрабатываем решение с учетом того, когда они готовы открывать, чтобы у нас были зеркальные меры безопасности по работе с пассажирами, которые улетают и прилетают", - цитирует чиновника Обозреватель.

По словам министра, уже на финальной стадии находятся переговоры еще с несколькими странами.

"Финальные даты должны согласовать", - подчеркнул Криклий.

Глава министерства добавил, что пока не может назвать страны, с которыми авиасообщение будет возобновлено в первую очередь. Ведомство не может делать официальное заявление на предварительном этапе. Он лишь сообщил, что это будут государства ЕС.

"Сначала мы должны получить официальное подтверждение", – отметил он.

Ранее в СМИ заявили, что Министерство инфраструктуры разработало специальный трехэтапный план возобновления пассажирских перевозок в Украине. При благоприятных условиях его реализацию начнут с 22 мая.

Напомним, пассажирские перевозки и авиасообщение внутри страны будут запущены при условии оптимальной эпидемиологической ситуации.