Врач рассказала, поможет ли победить Covid-19 карантин "выходного дня" / УНИАН

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова оценила инициативу нардепа от Слуги народа и руководителя медицинского комитета Рады Михаила Радуцкого о введении в Украине в условиях пандемии Covid-19 карантина выходного дня.

Как рассказала она в интервью Главреду, идеи, подобные идее Радуцкого, пока не нашли подтверждения в ежедневной медицинской практике.

"Я мониторю англоязычные публикации, которые, в том числе, касаются и эффективности разных ограничительных мер на уровне организации здравоохранения, социальной медицины, методов лечения и профилактики людей. К чему я веду? Я встречала такие идеи, но не слышала доказательств их эффективности. Мне кажется ‒ прежде, чем подвергать этому всю страну с разной эпидситуацией в регионах, можно было бы попробовать ввести такой карантин в одном городе в качестве пилотного проекта и оценить эффективность. Западная наука утверждает, что карантины позволяют прервать распространение инфекции, и чем они дольше, тем это эффективнее. То есть такие локдауны должны быть достаточно длинными, и их не нужно спешить снимать", ‒ заявила Амосова.

По словам медика, над решением проблемы со введением / не введением жесткого карантина (подобного тому, что вводился весной 2020 года) сейчас бьются лучшие медицинские умы всего мира – и безуспешно.

"По данным так называемого числа репродукции, распространение инфекции в городе или регионе уменьшается, как только уменьшается число заболевших. После этого неминуемо следует уменьшение локдауна и также неминуемо инфекция снова начинает быстрее распространяться. Поэтому, чтобы не жить по такой синусоиде, мировые учёные пытаются найти более щадящие подходы, чем тотальный локдаун, который не решит проблемы, в связи с чем отдельные страны вводят комендантские часы, а Великобритания всерьез обсуждает вопрос такого прерывателя, так как им некуда класть больных. Но до появления вакцины никто точно не знает, какой из этих путей окажется наиболее правильным", ‒ подытожила Амосова.

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