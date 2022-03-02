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"Враг испугался прямого контакта с ВСУ": оккупантам все хуже удается держать боеспособность подразделений

2 марта 2022, 09:56
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Участились факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление.

Российским оккупантам все хуже удается держать боеспособность подразделений / УНИАН

Украина уже 147 часов подряд держит оборону и отражает атаки врага. Российские оккупанты уже с трудом пытаются удержать боеспособность своих подразделений.

По словам министра обороны Украины Алексей Резников, об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление.

"Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов. Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы", - сообщил Резников на своей страничке в Facebook.

Министр обороны подчеркнул, что нападениями на украинских женщин и детей Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.

Читайте такжеВ Беларусь из Украины свозят трупы оккупантов-чеченцев: в Мозыре забиты все морги"Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести.Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго".

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Резников подчеркнул, что сейчас увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь.

"Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше стингеров и джавелинов", — сообщил министр.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежие данные о том, что происходит на фронтах страны по состоянию на 06.00 среды, 2 марта. Сегодня - седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.

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