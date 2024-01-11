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Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

Алексей Тесля
11 января 2024, 13:59
Большое количество войск на наших территориях позволяет РФ проводить ротацию, пояснил Вадим Скибицкий.
Скибицкий, российские военные
Вадим Скибицкий назвал численность войск РФ в Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Войска РФ в Украине насчитывают 462 тысяч человек, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, на временно оккупированных украинских территориях размещены 35 тысяч человек, подчеркнул он в интервью для подкаста "(не)Безопасная страна" на "Украинской правде".

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность – где численность личного состава меньше 50%, в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", – отметил представитель ГУР.

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Он также заявил, что оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм. В то же время полностью обеспечить потребности российской армии промышленность России в 2023 году не смогла, дефицит составил около полумиллиона снарядов.

По данным разведки, сначала россияне возили снаряды из Беларуси, затем закупали их в Иране, а после пошли большие партии боеприпасов из Северной Кореи.

Скибицкий указал, что в 2024 году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка – в России будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти", – подытожил он.

Ранее в ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине. На сегодня РФ не может полностью захватить Донецкую и Луганскую области, подчеркнул Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ оценили планы РФ. Воплощение планов агрессора России потребует немало времени и финансово-экономических ресурсов, сказал замначальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты России стремятся захватить Соледар Донецкой область. Россияне пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, но безуспешно.

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ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
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