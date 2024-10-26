Враг уже в городе: над Селидовом нависла серьезная угроза - Варченко

Украинские защитники вынуждены вести боевые действия уже в отдельных районах города.

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ВСУ должны истощить как можно больше ресурсов врага в Селидово / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Кратко:

В Селидово обстановка сложная, начались городские бои

У РФ достаточно резервов, чтобы атаковать ВСУ сразу на нескольких направлениях

Оккупационные войска страны-агрессора России "нависли" над Селидово, что в Донецкой области. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

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По его словам, российские войска давят на украинских защитников и с юга, и с юга, при этом атакуя по фронту. ВСУ уже приходится вести бои непосредственно в городе.

"Продолжается сложная позиционная война с элементами городского боя", сказал Варченко.

Селидово / Инфографика: Главред

Эксперт отмечает, что для ВСУ в этой ситуации крайне важно эффективно сработать, чтобы уничтожить как можно больше ресурсов РФ на этом участке фронта. Ведь не всегда концентрация сил и средств противника на одном направлении означает ослабление на других.

"Как показывает практика, резервов достаточно, чтобы атаковать на восьми-десяти, даже 11 направлениях, не считаясь с потерями. Понятно, что в то же время Силы обороны имеют возможность довольно серьезными масштабами уничтожать эти силы и средства. Но не надо расслабляться из-за того, что, например, концентрация в Селидово ослабляет концентрацию на Кураховском, Покровском направлениях или в районе Часового Яра. Нет, на сегодня тяжелые бои идут практически по всем этим направлениям", - добавил он.

Кто такой Иван Варченко? Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия.

Наступление вражеских сил на Селидово - последние новости

Напомним, что по данным аналитиков DeepState российская армия продвинулась в Селидово. А младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов подтвердил, что в город россияне заходят целыми взводами.

Ранее Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что серьезное обострение произошло в направлении Селидово после захвата Цукурино. Однако он считает напрасными ожидания, что враг пойдет на штурм города в лоб.

Накануне также в Минобороны Британии подтверждали, что российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись в Селидово, расположенное примерно в 13 км к юго-востоку от крупного логистического центра Покровск.

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