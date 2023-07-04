Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

Силы обороны уничтожили за сутки 36 единиц военной техники противника на Таврическом направлении.

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ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают продвижение вперед, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны имеют продвижение вперед на Таврическом направлении. Враг выбит с ряда позиций", — написал он в своем Telegram.

Украинский военачальник уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, Силы обороны уничтожили 36 единиц военной техники противника.

В частности:

2 танка;

9 ББМ;

2 пушки Д-30;

4 единицы БМ-21 "Град";

3 БпЛА "Supercam";

БпЛА "Ланцет";

БпЛА "Орлан-10";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

пушка 2С5 "Гиацинт-С";

зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";

зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

станция РЭБ;

автомобильная техника.

2 склада боеприпасов врага;

1 пункт управления.

Сообщение А.Тарнавского / Скриншот

Контрнаступление ВСУ:

Напомним, на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника.

Ранее сообщалось, что на Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 "Пион".

На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки.

Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника.

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