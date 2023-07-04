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Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

Алексей Тесля
4 июля 2023, 14:49 обновлено 4 июля, 15:01
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Силы обороны уничтожили за сутки 36 единиц военной техники противника на Таврическом направлении.
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ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают продвижение вперед, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны имеют продвижение вперед на Таврическом направлении. Враг выбит с ряда позиций", — написал он в своем Telegram.

Украинский военачальник уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, Силы обороны уничтожили 36 единиц военной техники противника.

В частности:

  • 2 танка;
  • 9 ББМ;
  • 2 пушки Д-30;
  • 4 единицы БМ-21 "Град";
  • 3 БпЛА "Supercam";
  • БпЛА "Ланцет";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С";
  • зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • станция РЭБ;
  • автомобильная техника.
  • 2 склада боеприпасов врага;
  • 1 пункт управления.
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Сообщение А.Тарнавского / Скриншот

Контрнаступление ВСУ:

Напомним, на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника.

Ранее сообщалось, что на Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 "Пион".

На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки.

Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника.

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