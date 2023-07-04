Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают продвижение вперед, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Силы обороны имеют продвижение вперед на Таврическом направлении. Враг выбит с ряда позиций", — написал он в своем Telegram.
Украинский военачальник уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — говорится в сообщении.
По словам Тарнавского, Силы обороны уничтожили 36 единиц военной техники противника.
В частности:
- 2 танка;
- 9 ББМ;
- 2 пушки Д-30;
- 4 единицы БМ-21 "Град";
- 3 БпЛА "Supercam";
- БпЛА "Ланцет";
- БпЛА "Орлан-10";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- пушка 2С5 "Гиацинт-С";
- зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";
- зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
- станция РЭБ;
- автомобильная техника.
- 2 склада боеприпасов врага;
- 1 пункт управления.
Контрнаступление ВСУ:
Напомним, на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника.
Ранее сообщалось, что на Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 "Пион".
На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки.
Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника.
Больше новостей: