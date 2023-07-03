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На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

Алексей Тесля
3 июля 2023, 14:44 обновлено 3 июля, 14:49
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За сутки ВСУ уничтожили 34 единицы военной техники противника, рассказал Александр Тарнавский.
ВСУ
ВСУ наносят удары по врагу / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, УНИАН

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед, рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника", — подчеркнул украинский генерал.

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В частности, Силами обороны были уничтожены:

  • вертолет Ка-52;
  • 4 танка;
  • 3 ББМ;
  • 2 пушки Д-30;
  • БМ-21 "Град";
  • 2 БпЛА "Supercam";
  • БпЛА "Zala";
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • автомобильная техника.
  • 12 складов боеприпасов врага.
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Сообщение Александра Тарннавского / Скриншот

Продвижение ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что на Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 "Пион".

На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки.

Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

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