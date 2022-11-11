"Все не так безоблачно, как кажется": полковник ВСУ рассказал об ухищрениях оккупантов в Херсоне

Полковник ВСУ рассказал об ухищрениях оккупантов в Херсоне / t.me/zedigital и 10 горно-штурмовая бригада ВСУ

Россияне хотят создать видимость, что российских войск в Херсоне или на правобережье Херсонской области нет, но это может стать ловушкой.

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол") в интервью Главреду рассказал, что у ВСУ есть разведывательные подразделения и партизанские движения в Херсоне и области, которые смогут проверить и дать более корректную информацию.

"А писать и говорить россияне могут что угодно. Это просто информационный мусор, который вбрасывается, в том числе для дезинформации. В Херсоне однозначно до сих пор есть российские войска. Скажу больше, на Херсонщине сейчас наиболее боеспособные части российской армии, кадровые военные, десантники. Мобилизованных на правобережье не было и нет, их сейчас сгоняют на другие направления. Поэтому все не так безоблачно, как кажется и как пишут российские паблики", - отметил Ильницкий.

Отступление оккупантов из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Херсонской области и освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ утром 11 ноября.

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