УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все не так безоблачно, как кажется": полковник ВСУ рассказал об ухищрениях оккупантов в Херсоне

11 ноября 2022, 10:03

Российская армия готовит ловушку для ВСУ в Херсонской области, но наши защитники к этому готовы.

ВСУ, Херсон
Полковник ВСУ рассказал об ухищрениях оккупантов в Херсоне / t.me/zedigital и 10 горно-штурмовая бригада ВСУ

Россияне хотят создать видимость, что российских войск в Херсоне или на правобережье Херсонской области нет, но это может стать ловушкой.

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол") в интервью Главреду рассказал, что у ВСУ есть разведывательные подразделения и партизанские движения в Херсоне и области, которые смогут проверить и дать более корректную информацию.

"А писать и говорить россияне могут что угодно. Это просто информационный мусор, который вбрасывается, в том числе для дезинформации. В Херсоне однозначно до сих пор есть российские войска. Скажу больше, на Херсонщине сейчас наиболее боеспособные части российской армии, кадровые военные, десантники. Мобилизованных на правобережье не было и нет, их сейчас сгоняют на другие направления. Поэтому все не так безоблачно, как кажется и как пишут российские паблики", - отметил Ильницкий.

Отступление оккупантов из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Херсонской области и освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ утром 11 ноября.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:39

Антоновский мост на Херсонщине упал - СМИ публикуют фото

10:38

"Любому Путину приходит конец": Маша Машкова сделала оптимистичное заявление

10:11

В Мелитополе прогремел взрыв в доме, в котором жил коллаборант

10:07

Террористка Чичерина озвучила свою версию возникновения слова ХерсонВидео

10:03

"Все не так безоблачно, как кажется": полковник ВСУ рассказал об ухищрениях оккупантов в ХерсонеВидео

Реклама
09:40

Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроенияФото

09:30

Армения не жертва. Почему в конфликте с Азербайджаном не может быть аналогий с  украинской трагедией

09:25

Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

09:24

Графики не действуют: в Киеве начались экстренные отключения светаВидео

09:09

"В американском истеблишменте есть консенсус": эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войнуВидео

09:05

Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готовмнение

09:01

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

08:52

"Я не ожидала от нее такого": Вовк набросилась на Пугачеву после наезда на РотаруВидео

08:49

Зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии - министр обороныВидео

08:48

"Победа в Херсоне не будет последней": ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой - ISW

08:30

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

08:22

Байден поставил ультиматум Путину и назвал условие окончания войны в УкраинеВидео

08:00

Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, преемника Путина не будет – ЯковенкоВидео

08:00

День Анастасии: теплые поздравления с именинами в стихах и прозе

07:58

Месть за успехи ВСУ на фронте: РФ ударила ракетой по жилой пятиэтажке в Николаеве, 6 погибшихВидео

Реклама
07:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктовВидео

07:30

Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

07:15

"Я в тюрьму не хочу": законы РФ "сломали" пропагандиста - он не смог прокомментировать ситуацию в ХерсонеВидео

06:51

Почему провалился план ядерного ультиматумамнение

06:44

Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара

05:55

"Конкурент им не нужен": эксперт назвал 6 стран, которые не хотят усиления влияния УкраиныВидео

05:30

Галлюцинации, мигрень и апатия: как цвет интерьера влияет на нашу жизнь

05:00

Как быстро почистить яйца: самые лучшие способы и советы для домохозяек

04:56

Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

04:50

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

04:24

5 мест в доме, где забывают убирать даже самые дотошные хозяйки

03:50

"Нет пространства для компромисса": война в Украине может закончиться без соглашения с РФ - ГорбачВидео

03:50

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

03:20

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

03:14

Пожар: Рианна показала фото сзади, без лишней одежды

02:19

РФ может использовать отступление из Херсона как способ склонить Украину к переговорам - экспертВидео

01:35

"Много только советского хлама": эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ

00:51

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

00:30

"Не день и не два": Резников спрогнозировал сроки побега россиян из ХерсонаВидео

10 ноября, четверг
23:54

Уже ждут ВСУ: в России начали проверять бомбоубежища и оповещения о воздушной тревогеВидео

Реклама
23:39

"Два идиота": Соловьева и Симоньян опозорили перед всеми в РоссииВидео

23:20

Лайма Вайкуле после слухов о возвращении рака, показалась на публике

23:15

Корабли РФ готовятся к испытанию ядерной торпеды "Посейдон" - CNNВидео

23:05

Уже подняты флаги Украины: ВСУ освободили 41 населенный пункт от оккупантов - ЗеленскийВидео

22:57

"Любить по-русски": киевлянин Никита Джигурда получил гражданство РФ

22:46

Куда использовать старое варенье: много новых способов

22:25

"Испуг и позор": дипломат объяснил, почему Путин отказался ехать на саммит G20Видео

22:20

ЗРК Avenger, ракеты для ПВО Hawk и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи УкраинеВидео

22:19

"Двери еще не захлопнул": Зеленский назвал новое условие по переговорам с РФВидео

22:13

Роман Цимбалюк. Путину нужно спешить с отводом войскВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять