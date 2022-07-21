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"Все очень тяжело": россиянин на камеру жалуется на реальную ситуацию на фронте

21 июля 2022, 18:30

Россиян слезно пожаловался на то, что украинские бойцы "довольно успешно" сопротивляются.

Окупант рассказал о реальном положении на фронте / фото скрин видео

Вражеский военный под прозвищем Олег SEPAR Танк поведал о реальной ситуации России на войне, жалуясь на эффективную работу украинской РСЗО, которая за полторы недели разнесла 21 базу россиян.

В Telegram-канале для своих фолловеров боевик записал видео, в котором утверждает, что русской армии сейчас далеко не лучшее время.

"Настроение у меня г*вно, я вам так сразу скажу. По какой причине? Много знаю и не имею права об этом вообще говорить. Скажу просто: на фронте все тяжело. Не радужно как бы хотелось", - заявил Олег SEPAR Танк.

Россиян также слезно пожаловался на то, что украинские бойцы "довольно успешно" сопротивляются, в то же время россияне гибнут и получают ранения: "Количество не могу назвать, сами понимаете".

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"Вчера был обстрелян город Стаханов. Опять попали, сами знаете куда. Точно куда нужно. За полторы недели - 21 склад. Это полная... Это же наши снаряды, мы ими воюем. И очень большой урон это приносит нам", - признался боевик.

Ранее Главред писал о том, что бойцы ВСУ уничтожили громадное количество российских спецназовцев еще в первые недели полноценного военного вторжения РФ в Украину, рассказал руководитель международного исследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев.

Напомним, ранее Христо Грозев говорил, что войска России с начала военного вторжения на территорию Украины продемонстрировали свою отсталость и непрофессионализм.

Речь идет, в первую очередь, об отсутствии логистики и отклонении от централизованной стратегии.

До того в Bellingcat сообщали - российский диктатор Владимир Путин провел "чистку" Федеральной службы безопасности (ФСБ) после провала вторжения в Украину.

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