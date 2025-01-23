Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

Российский диктатор хочет окончания боевых действий и надеется на отмену санкций.

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Путин боится развала экономики РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Что говорит Жданов:

Экономика РФ может рухнуть

Путин хочет окончания войны

Через несколько лет РФ снова будет готова к войне

Российский диктатор Владимир Путин очень хочет окончания боевых действий в Украине, чтобы не показать своему обществу то, как экономика РФ "трещит по швам". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"У Путина завтра экономика может рухнуть, "черный лебедь" может прилететь на Красную площадь и сесть возле Мавзолея. Путину как воздух нужна остановка боевых действий, потому что экономика РФ трещит по швам. Чтобы не показывать отрицательную статистику в экономическом секторе, российская власть спрятала финансирование военно-промышленного комплекса в беспроцентные банковские кредиты, и каждые полгода Набиуллина переводит эти кредиты в разряд невозвратных. А в это время станок печатает деньги, в итоге инфляция сумасшедшая", - говорит Жданов.

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Он акцентировал внимание на том, что российский минфин прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне трехзначного числа. Полковник добавил, что Путин надеется на отмену санкций в ответ на "жест доброй воли".

Однако Европа понимает, если в Украине сегодня будут прекращены боевые действия, то вскоре РФ восстановит свои силы и через 3-5 лет будет готова к новому вторжению в Украину с целью зайти в Европу.

"Не добиваясь снятия санкций, чтобы дать глоток воздуха экономике и финансам Российской Федерации, Трамп может снять запрет на использование всех 300 млрд, и для Путина это будет просто манна небесная. А раскрученная экономика дальше продолжит выпускать технику и вооружения. Но за счёт остановки боевых действий в войсках сразу же начнётся накопление. Прогнозируется, что за год Путин может наклепать 10 млн снарядов", - объяснил Жданов.

Эксперт утверждает, что у Украины есть вооружение, техника и деньги, чтобы продержаться как минимум до июля 2025 года. Как прогнозируется, в июне в РФ может закончиться ресурс техники, которая подлежит восстановлению.

"Дальше воевать только на "костылях": электросамокатах и гражданских машинах, потому что броня кончается. А дальше всё будет зависеть от наших партнеров: если они профинансируют и дадут нам технику и вооружение, тогда мы продолжим держаться, а вот Россия тогда начинает валиться", - говорит Жданов.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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