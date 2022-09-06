"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумы

ВСУ стали препятствием для проведения так называемых референдумов на захваченных РФ территориях / Фото УНИАН, t.me/yellowribbon_ua

Проведение россиянами так называемых референдумов на временно оккупированных территориях, где идут бои и идет изменение географии контроля населенных пунктов, не имеет смысла. Такое мнение в интервью Главреду озвучил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его сломам, театр боевых действий, который постоянно меняется.

"Референдум проводится на момент тотального контроля над территориями — это факт того, что эти территории уже закреплены, там созданы "администрации", а также политические и экономические условия для вертикали подчинения", - объяснил эксперт.

Снегирев уточнил, что оккупантам нужен тотальный контроль и якобы свободное волеизъявление местного населения относительно "добровольного" присоединения оккупированных территорий к РФ.

"Соответственно, если часть Донецкой области находится под контролем ВСУ, то ни о каких референдумах на этих территориях речи быть не может. Тем более если брать во внимание, что основной задачей так называемой спецоперации был выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сказал эксперт и добавил, что то же самое касается и Запорожской и Херсонской областей.

Снегирев считает, что Россия не думает остановиться, в противном случае сейчас не было бы попыток активного продвижения вглубь украинской территории, которые мы наблюдаем в течение последней недели.

"Активные бои в Запорожской области свидетельствуют о том, что они пытаются нас отодвинуть и взять по максимуму территорий, чтобы позже торговаться за них с Украиной. Другой вопрос, что ВСУ стали активным субъектом избирательного права и, соответственно, препятствием для проведения так называемых референдумов", - сказал Снегирев.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ни в коем случае не согласится провести переговоры с российской делегацией, если оккупанты проведут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Он твердо отметил, что Украина не планирует и не будет планировать отдавать свои территории врагу. Аннексия регионов закроет двери перед РФ для переговоров с Украиной.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква считает, что стране-агрессору России не удастся реализовать планы по проведению псевдореферендумов на захваченных территориях юга Украины с последующей их аннексией. В Москве постоянно меняют даты своих оккупационных "мероприятий", поскольку и сами не уверены в том, что удержат украинские земли.

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