ВСУ мощно "покрошили" оккупантов на юге: уничтожена вражеская рота и десятки единиц техники РФ

В результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении уничтожены десятки российских оккупантов, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
В своем Telegram он уточнил, что ВСУ также уничтожили 35 единиц различного вооружения и техники захватчиков.
По данным украинского командира, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 703 огневые задачи. Он отметил, что велась контрбатарейная борьба и уничтожение плановых целей, выявленных ранее.
"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожено и повреждено 35 единиц вооружения и военной техники противника", — подчеркнул командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
Тарнавский также перечислил уничтоженную технику и вооружение врага:
- танк;
- 4 боевые машины пехоты;
- бронетранспортер;
- 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";
- 3 беспилотника "Орлан-10";
- БПЛА Zala;
- РЭБ "Поле-21";
- РЭБ "Житель";
- РЛС "Аистенок";
- самоходная артиллерийская установка "Пион";
- автомобильная техника;
- 4 склада боеприпасов.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.
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