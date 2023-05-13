ВСУ мощно "покрошили" оккупантов на юге: уничтожена вражеская рота и десятки единиц техники РФ

Подразделения ВСУ уничтожили 35 единиц различного вооружения и техники захватчиков.

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ВСУ ударили по оккупантам на юге / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада

В результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении уничтожены десятки российских оккупантов, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

В своем Telegram он уточнил, что ВСУ также уничтожили 35 единиц различного вооружения и техники захватчиков.

По данным украинского командира, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 703 огневые задачи. Он отметил, что велась контрбатарейная борьба и уничтожение плановых целей, выявленных ранее.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожено и повреждено 35 единиц вооружения и военной техники противника", — подчеркнул командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Тарнавский также перечислил уничтоженную технику и вооружение врага:

танк;

4 боевые машины пехоты;

бронетранспортер;

2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";

3 беспилотника "Орлан-10";

БПЛА Zala;

РЭБ "Поле-21";

РЭБ "Житель";

РЛС "Аистенок";

самоходная артиллерийская установка "Пион";

автомобильная техника;

4 склада боеприпасов.

Сообщение А.Тарнавского / Скриншот

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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