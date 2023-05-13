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ВСУ мощно "покрошили" оккупантов на юге: уничтожена вражеская рота и десятки единиц техники РФ

Алексей Тесля
13 мая 2023, 12:48 обновлено 13 мая, 12:48
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Подразделения ВСУ уничтожили 35 единиц различного вооружения и техники захватчиков.
ВСУ, Херсонская область
ВСУ ударили по оккупантам на юге / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада

В результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении уничтожены десятки российских оккупантов, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

В своем Telegram он уточнил, что ВСУ также уничтожили 35 единиц различного вооружения и техники захватчиков.

По данным украинского командира, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 703 огневые задачи. Он отметил, что велась контрбатарейная борьба и уничтожение плановых целей, выявленных ранее.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожено и повреждено 35 единиц вооружения и военной техники противника", — подчеркнул командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Тарнавский также перечислил уничтоженную технику и вооружение врага:

  • танк;
  • 4 боевые машины пехоты;
  • бронетранспортер;
  • 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";
  • 3 беспилотника "Орлан-10";
  • БПЛА Zala;
  • РЭБ "Поле-21";
  • РЭБ "Житель";
  • РЛС "Аистенок";
  • самоходная артиллерийская установка "Пион";
  • автомобильная техника;
  • 4 склада боеприпасов.
Screenshot
Сообщение А.Тарнавского / Скриншот

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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