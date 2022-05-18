ВСУ мощно вломили оккупантам на востоке: сожгли 220 рашистов вместе с техникой

ВСУ нанесли разящий удар по оккупантам РФ/ Макс Левин

За сутки в зоне оперативно-тактической группировки Восток украинские военные ликвидировали до 220 российских оккупантов.

Как рассказали в командовании ОТГ Восток в Facebook, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности своей группировки.

"В частности, 18 мая наши воины отбили 7 атак российских фашистских сил", - сказано в сообщении.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили: личного состава – до 220 человек, 2 танка, 2 БМП и беспилотник.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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